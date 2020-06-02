Свежие овощи доступны нам, к сожалению, совсем недолго. А чем же порадовать себя зимой? Вот здесь придут на помощь вкуснейшие зимние засолки. Овощи выросли, а съесть все сразу вряд ли получится. Так зачем же Ваши натуральные помидорки будут зазря пропадать и гнить? Большой привет из лета будет ждать вас в погребе, на любой случай — и на праздничный стол угощение, и в повседневном рационе себя побаловать можно. Банка помидоров доставит удовольствие вам и вашим гостям.

Выбор и подготовка помидор для заготовок на зиму

Для заготовки помидор на зиму, сгодятся практически любые сорта. Лучше всего подойдут такие сорта:

Красный Де-Барао;

Яблонька России;

Алые свечи;

Дамские пальчики;

Санька;

Засолочный деликатес;

Кадет;

Рио Гранде;

другие помидоры десертные и небольшие по размеру, например, черри.

Красный Де-Барао

Яблонька России

Алые свечи

Когда готовите вкусные помидоры на зиму, самое главное чтобы они были не испорченные, созревшие. Подготовка заключается в тщательной промывке плодов, а также обрезании плодоножек.

Вкусные заготовки из помидор в банках

Огромное разнообразие рецептов солений встречается на сегодняшний день. Далее будут предложены самые простые, вкусные блюда из помидор. Вам остается только попробовать и взять себе на заметку наиболее понравившиеся блюда.

Маринованные классические без стерилизации

Итак, перед вами рецепт маринованных помидоров без стерилизации. Вам, наверняка, понравится приятнейший рассол и тонкий кисло-сладкий вкус.

Рецепт:

Процедура приготовления абсолютно простая. Самый главный нюанс — хорошая стерилизация банок. По своему желанию возможно добавление перца, гвоздики или любых приправ — вкуса это не испортит.

Помидоры с приправами три раза заливаем кипящей водой, соблюдая временной промежуток между заливаниями 20-25 минут. Хорошо моем листья смородины и хрена, а также укроп. Кладем это в уже подготовленную стерилизованную банку. Чеснок чистим, добавляем туда же. Основательно промываем плоды томатов, укладываем в банку. Зальем кипятком, накроем крышками (заранее стерилизованными). Даем постоять под кипятком 20 минут. Выльем воду из банки в кастрюлю, вскипятим. Снова заполняем томаты кипятком и оставляем настояться 20 минут. После того, как второй раз слили воду с банки, докладываем туда уксус, соль и сахар. В третий раз заполняем тару кипятком, покрывая помидоры. Закатываем крышками. Банку переворачиваем и кутаем чем-нибудь теплым. Держим так до полного остывания тары.

Важно! Крышки всегда сначала стерилизуем.

Помидоры в банках хранить нужно в прохладном месте, как впрочем, любую домашнюю консервацию.

Маринованные классические томаты

Сладкие маринованные без стерилизации

Стерилизация не нужна в этом рецепте, потому как помидоры в банках итак обдают кипятком.

Ниже приведен рецепт именно для любителей сладких помидоров, но можно корректировать по Вашему вкусу объем сахара.

Рецепт:

Сперва промоем и просушим тару. Не советую использовать средства для мытья посуды, лучше используйте соду. Так как мы будем укладывать сырые продукты, банки можно не стерилизовать. Но можно прокалить их в духовке при 140-150º, если так Вам будет спокойнее. Крышки промываем, кипятим 5-7 минут. Тщательно промываем томаты и ждем их высыхания, выложив на полотенце. Чтобы при заливке овощи не потрескались от кипятка, рекомендую проткнуть томат зубочисткой около плодоножки 2-3 раза. Теперь плотно умещаем плоды в банку до самого верха. Сперва отправляем самые крупные плоды, а помельче — после них. Заливаем вскипевшей водой, прикрываем банки крышками. Ждем около 15 минут, чтобы тара чуть остыла. Выливаем подостывшую воду в кастрюлю и варим маринад на ее основе. Количество специй рассчитано на одну литровую банку. Далее нужно добавить все приправы, сахар, соль в воду. Вскипятив, поварим еще 7 минут. Из получившегося маринада вытаскиваем все травы, добавляем уксус, перемешиваем и наливаем в банку его. Сразу же нужно герметично закатать крышкой, тару перевернуть, укрыть чем-нибудь теплым. Банки оставьте остывать на сутки. Такую зимнюю заготовку хранить можно даже в квартире — в кладовке, или в погребе. Помидоры с уксусом отлично хранятся, т.к. уксус помогает процессу долгого хранения.

Сладкие маринованные помидоры

Маринованные зеленые с горчицей

Не торопитесь избавляться от зеленых помидоров, их можно замариновать и получить вкусное лакомство. Лучше брать зеленые помидоры, которые уже сформировались, но уже не созреют.

На заметку! Если помидоры совсем еще не сформировались, то Вы получите горький вкус, который ничем не перебьете!

Процесс приготовления:

Итак, приготовили все продукты, помыли и высушили. Кладем горчицу, чеснок (нарезанный), петрушку на дно стерилизованных банок. В банку по плечики укладываем томаты. Добавляем все специи в воду, а также сахар и соль. Поварим 3 минуты. Добавьте уксус, затем вскипятите. До самых верхушек банок разливаем полученный маринад. Законсервировали, закутали до остывания.

Маринованные зеленые томаты

В собственном соку

Лакомое блюдо — помидоры в томате. На зиму их готовить одно удовольствие. Ниже описан довольно быстрый способ приготовить это соленье.

Рецепт:

Томаты промываем, очищаем от плодоножек. Прокрученные на мясорубке 1,5 кг. томатов ставим кипятиться. Добавляем сахар, масло и соль. 15 минут кипятим. Нарезаем оставшиеся 1,5 кг помидоров, чеснок. Помидоры помещаем в банки, распределяя чеснок между ними. Когда маринад готов, раздвигая кусочки томатов, заливаем его поверх них. Стерилизуем в микроволновке 5 минут. Консервируем, банки переворачиваем.

Вот и готовы помидоры в томатном соку. Таким образом, получаем два блюда в одном — томаты и наивкуснейший томатный сок .

Томаты в собственном соку

Ассорти с огурцами и болгарским перцем

Еще одна вкусная, красивая закуска — салат-ассорти из овощей слоями.

При закрутке в литровую банку — повторите два раза каждый слой, но лучше используйте банку 0,5 литра, чтобы слои были не толстыми.

Рецепт:

Тщательно промойте банки. Как уже говорилось выше, лучше мыть их с содой, чтобы не возникало проблемы с остатками моющего средства (оно не смывается до конца, как известно). Ополосните их горячей водой, просушите, можете стерилизовать, если хотите, но не обязательно. Готовую тару наполните пластинками чеснока, горошинами перца, промытым, но сухим зонтиком укропа. Промытые овощи разрежьте средними кусочками. Помидоры, очищенные от плодоножек порежьте дольками, лук с перцем — полукольцами, а огурцы — кольцами (или полукольцами, если плоды крупные); Далее слегка утрамбовывая, уложите слоями: огурцы, затем перец, томаты и в конце — лук; Добавьте туда же уксус, сахар с солью. Банки до верхушек залейте кипящей водой, прикройте крышками (уже стерилизованными); Тару с салатом нужно будет уместить в кастрюлю, заполнить кипятком по плечики банок. Нагревайте, а когда вода закипит, заготовку кипятите 10 минут.

Важно. Обязательно застелите полотенцем дно кастрюли или подложите металлическую подставку!

Достаньте банки и закатайте. Перевернутую тару, укройте чем-нибудь теплым, оставьте на сутки.

Ассорти помидоров с огурцами и перцем

Дольками в желатине

Томаты в желе — очень необычная и интересная закуска.

Приготовление:

В холодной воде замочите желатин; Томаты промойте, разрежьте дольками; Уложите томаты в предварительно вымытые банки; Воду для заливки нагрейте на плите, когда она закипит добавьте все приправы и дайте 3-4 минуты покипеть; В заливку добавьте разбухший желатин; Готовой заливкой заполните банки с помидорами и простерилизуйте их: для объема 0,5 литра достаточно 5 минут, литровым банкам хватит 10 минут, объемом 2 литра — 15 минут, а трехлитровым — 20 минут.

Консервированные с морковью и луком

Рецепт:

Режем соломкой морковку и перец, лук — кольцами. Заливаем вскипевшей водой овощи и под крышку на 10 минут. Укладываем в чистую банку приправы, морковь, затем болгарский перец с луком, и сколько войдет — помидоров. Заливаем кипятком, накрываем на 10 минут крышкой. После сливаем эту воду в кастрюлю, туда же насыпаем сахар с солью. После закипания снимаем с огня, наливаем уксус. Заливаем томаты рассолом, закручиваем тару, переворачиваем и кутаем до остывания.

Можно добавить свежую зелень укропа, петрушки или лука по своему вкусу.

Томаты с морковью и луком

Консервированные с болгарским перцем

Или по-другому их называют помидоры «царские».

Приготовление:

Чистые томаты проткнем зубочисткой. Укладываем их со специями и перцем в чистую банку (можно не стерилизовать), залить вскипевшей водой. Подождать пока остынет. Доложить чеснок, нарезанный дольками, уксус, сахар и соль. Воду выливаем. Заливаем кипятком. Затем консервируем. Укутать и ждать полного остывания. помидоры по-царски готовы.

Консервированные с лимонной кислотой

Многим нравятся рецепты консервации где нет уксуса. Возможно и Вы, попробовав такое блюдо, откажетесь от уксусных маринадов. Рассол можно пить на убой, томаты имеет приятный кислый и в то же время сладкий вкус.

Рецепт:

Как и обычно, готовим тару для засолок (моем — лучше с содой, стерилизуем). Тщательно промыть помидоры и петрушку. В банку укладываем чесночные зубчики, лаврушку, горошек перца и ветку петрушки. Далее укладываем наши плоды. Покрываем все это кипятком. Через 15 минут с банки выливаем воду в кастрюлю, доливаем в нее еще примерно 30 мл. (для одной 3-литровой банки). Досыпаем лимонку, соль и сахар. Ждем закипания. Бурлящий маринад наливаем в банку, чтобы он перелился через край — для стерилизации горлышка банки. Законсервировали, перевернули дном вверх и кутаем до полного охлаждения.

Томаты с лимонной кислотой

Крученые

Протертые помидоры на зиму через мясорубку — прекрасная заправка для борщей и супов, а если добавить еще и специи, то получим отличную приправу к мясу.

Чтобы получить густую заправку, используйте самые мясистые и плотные сорта томатов. Стерилизация банок не требуется — проверено.

Рецепт:

Хорошо промываем томаты, убираем плодоножки и нарезаем. Томаты пропустим на мясорубке. Солим получившуюся смесь и нагреваем. После закипания на слабом огне варить заправку 20-25 минут. Сразу после варки массу разливаем по банкам ( удобно использовать две по 0,5 л.) и закатываем. Перевернуть тару, закутать, ждать до полного остывания и в кладовку.

Крученые томаты

Салат из зеленых помидоров

Способ приготовления салата из зеленых помидоров:

Хорошо моем помидорки, удаляем плодоножки. Разрезаем на дольки.

После очищения проверим вес плодов, добавим на каждый килограмм томатов по 1 ст. ложке соли, перемешаем и поставим под груз на пару часов (чтобы вышел лишний сок).

Крошим всю зелень и остальные овощи, за исключением чеснока с острым перцем. Морковь шинкуем соломкой.

Высыпаем все в кастрюлю, перемешиваем, добавляем воду и масло.

Важно! Воды понадобится столько, чтоб она чуть показалась над овощами и обязательно посчитайте сколько литров вы добавили, чтобы понять сколько нужно соли

Варим на плите, постоянно мешая, чтобы не пригорало.

Чеснок и острый перец превратим в пюре при помощи блендера. Полученное пюре смешиваем со всей массой.

Добавляем остатки соли в емкость (сыпем 1 ст. ложку соли на каждый добавленный литр воды ).

На тихом огне варим 15-20 минут.

Добавляем уксус и хорошо мешаем. После кипения варим несколько минут.

Закручиваем банки стерилизованными крышками и закутываем перевернутыми.

Салат из зеленых помидоров

Аджика

Очень вкусная закуска, которая поднимает аппетит — аджика.

Рецепт:

Томаты с перцем и чесноком продавите на мясорубке. Насыпьте сахар и соль. Перемешайте и долейте уксус, а затем всыпьте черный молотый перец и кориандр. Осталось выложить готовое лакомство в подготовленные банки. Храним в холодильнике готовую аджику.

Аджика из томатов

Простой рецепт лечо с перцем

Приготовление:

Моем и убираем семена перца. Крошим соломкой. Моем помидоры, убираем плодоножку и перемалываем в блендере или на мясорубке. Все овощи мешаем в кастрюле. Добавляем оставшиеся ингридиенты. Нагреваем. После того, как закипит, еще 15-20 минут нужно покипятить на среднем огне. Получившееся лечо распределяем по стерилизованным банкам, консервируем и прячем под теплое одеяло.

Лечо с перцем

Домашний кетчуп

Хотите забыть про магазинные кетчупы — тогда попробуйте один раз домашний!

Рецепт:

Помидоры вымыть начисто, нарезать дольками. Ставим помидоры в кастрюле на огонь и увариваем без крышки до уменьшения всего объема в 2,5-3 раза, пока не получится однородной густой массы. Перец, лук, чеснок чистим и моем. Крошим средними кусочками. На горячем масле обжариваем репчатый лук . Добавляем перец горький и болгарский, чеснок. Тушим до готовности. Потушите еще 5 минут, после того как добавите сухие специи. Массу из томатов измельчите блендером. Пропустите сквозь сито, чтобы избавиться от семян. Вместе с полученной томатной массой измельчите блендером потушенные овощи. Полученную массу варим в открытой кастрюле, на слабом огне около 20 минут. Добавить туда же сахар, соль. Налейте уксус, перемешайте и снимите с огня. Распределить кетчуп из помидоров по банкам и закрыть крышками. Оставьте все, пока не остынет. Потом поставьте в холодильник. Наслаждайтесь натуральным вкусом, добавляя кетчуп к любым блюдам.

Домашний кетчуп

Томатная паста

Томатная паста из домашних помидоров Вас также не оставит равнодушными.

Приготовление:

Нарезать кусочками чистые томаты. Отправляем на плиту кастрюлю с водой и помидорами. После закипания достаточно 10-15 минут тушить на медленном огне, с закрытой крышкой. Откиньте томаты на сито, пусть вся вода стекает. Измельчите все в блендере. Протираем массу через сито и снова кипятим 15 минут в кастрюле, но уже без крышки. Паста готова. Можно ее закатать в банки (стерилизованные), или распределить в формы для льда и заморозить — удобно добавить в поджарку или суп.

Томатная паста

Заморозка свежих помидоров дома — отличный проверенный способ

Все рецепты консервированных помидор очень вкусные, но на зиму самый простой и мой любимый способ — заморозка свежих овощей. В Вашей морозилке всегда будут домашние свежие помидоры, которые можно и в борщи, супы для аромата добавить, и в соусы, подливы, и в пиццы, пироги.

Итак:

Подготавливаем помидоры — моем, чистим от хвостиков, делаем надрезы на кожице. Вскипятите воду и буквально на 1 минуту опустите туда томаты, затем переложите их в чашу с водой и льдом, чтобы они не сварились. Теперь легко и аккуратно снимаем кожуру. Можно сразу целыми сложить по пакетам, можно нарезать дольками, кругами, но тогда, советую заморозить сперва на тарелке, а потом перекладывать в пакеты.

Замороженные плоды томатов

Заключение

Консервировать помидоры на зиму в банках — идея прекрасная. Все закуски хороши, а главное они домашние, из натуральных овощей. Пробуйте рецепты, выбирайте лучшие для себя, балуйте себя и свою семью в любое время года. Пусть Ваши блюда будут не только вкусными, но и полезными.

Помидоры -пальчики оближешь. Рецепт от бабушки

Здоровья Вам и прекрасного настроения!